Surgimento de cágados em tanques da zona rural de Araucária intriga moradores

Moradores da área rural de Araucária estão intrigados com o surgimento repentino de cágados nos tanques das suas propriedades. Os cágados são répteis da família dos quelônios (tartarugas, jabutis e cágados). A principal diferença entre estas espécies é que as tartarugas são animais aquáticos, que saem da água para desovar e tomar sol; os jabutis são animais terrestres, que nadam pequenas distâncias; e os cágados são animais semiaquáticos, que ficam em terra para descansar e, como as tartarugas, também gostam de tomar sol.

A Secretaria Municipal de Saúde explica que o aparecimento desses cágados na área rural se justifica pela época de reprodução, quando a espécie costuma procurar áreas úmidas. “Aqui em Araucária nós temos os tigres d’água exóticos, que são aquelas tartarugas que as pessoas compram para ter como pet exótico.

Foto: Divulgação. O Orelha-vermelha, embora possa ser encontrada na região, é um animal exótico e, devido ao seu impacto ambiental, pode ser entregue à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para destinação correta.

Acontece que depois elas desistem de cuidar desse pet ou ele foge e acaba indo para a natureza, causando um impacto ambiental, porque competem em alimento com as espécies nativas. As tartarugas nativas são aquelas provenientes dos rios da cidade. Dependendo da espécie – nativa ou exótica, há um manejo correto que deve ser feito”, explica o veterinário Gustavo Warich.

Nativa ou exótica?

De acordo com Gustavo, na região as espécies mais comuns de tartarugas são: o cágado-pescoço-de-cobra (Hydromedusa tectifera) e a tartaruga-tigre-d’água (Trachemys dorbigni), que são nativos. Além do cágado-da-orelha-vermelha (Trachemys scripta), que é exótico, ou seja, foi inserido na região, mas seu local de origem é a América do Norte.

“O pescoço-de-cobra e o tigre-d’água, por serem naturais da nossa biodiversidade, devem ser removidos apenas se estiverem sob risco de vida, já o orelha-vermelha, por conta do seu impacto ambiental, sendo um animal exótico, poderá ser entregue a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que promova a destinação correta. Os três animais se distinguem entre si por algumas características em seu corpo, porém podem confundir”, ilustra.

Foto: Divulgação. Cágado-pescoço-de-cobra também é

uma espécie que é possível encontrar na região.

Diante dessa dificuldade na identificação, a orientação da SMMA é que, caso o morador se depare com uma tartaruga, que entre em contato pelo fone 3614-7483 para que a equipe técnica realize a identificação e sejam tomadas as devidas providências.

Edição n.º 1445.