Suspeito de estuprar criança é preso pela Delegacia da Mulher dentro da “Operação Shamar”

Por volta das 21h de sexta-feira (01/09), a Delegacia da Mulher de Araucária, com apoio da Guarda Municipal, cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 69 anos, acusado de ter praticado, por 38 vezes, o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. A prisão aconteceu durante a “Operação Shamar”, coordenada pelo Ministério da Justiça, que acontece em âmbito nacional.

Segundo a DMA, os fatos teriam ocorrido entre dezembro de 2022 e agosto de 2023. A vítima era vizinha do suspeito que, segundo apontam as investigações, oferecia dinheiro e brinquedos para atraí-la até residência dele. A prisão do homem foi solicitada pela 3ª Promotoria de Justiça e decretada pela Vara Criminal da Comarca de Araucária. O detido foi encaminhado à Cadeia Pública, onde ficou à disposição da Justiça.

“Operação Shamar”

De âmbito nacional, a operação é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e está em curso para combater a violência doméstica e familiar contra mulheres em todo o país. No Paraná a ação teve início no dia 21 de agosto e prosseguirá até o dia 10 de setembro.

O objetivo é prevenir e coibir a violência de gênero, no intuito de proteger as mulheres de todas as formas de agressão. A iniciativa promove ações repressivas, educativas e de acompanhamento de medidas protetivas divididas entre as forças de segurança pública. O nome “Shamar” tem origem na palavra hebraica que significa cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar.

