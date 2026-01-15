Ezequiel Zacarias Costa, 44 anos, principal suspeito da morte de sua ex-namorada Josefa Ferreira de Araujo Vital, 44 anos, segue foragido, mas agora é considerado um fugitivo internacional. Isso mesmo! A Delegacia da Mulher de Araucária obteve autorização para inclusão do nome de Ezequiel na lista da Difusão Vermelha da Interpol.

“A lista vermelha da Interpol é um alerta internacional emitido para localizar e prender provisoriamente indivíduos procurados por crimes graves, como feminicídio, homicídio, estupro, tráfico de drogas, corrupção e crimes cibernéticos. No caso do Ezequiel, não há indícios de que tenha deixado o país, no entanto, há informações de que ele está em outro Estado”, explica o delegado titular da especializada, Eduardo Kruger.

Segundo o delegado, o suspeito possui um histórico de agressões contra outras ex-companheiras, inclusive uma delas foi localizada no decorrer das investigações. “Ela nos relatou ter sido vítima de um relacionamento abusivo praticado por Ezequiel entre os meses de dezembro de 2024 e maio de 2025, isso no mesmo local do feminicídio aqui em Araucária. Disse que ele a obrigou a parar de tomar anticoncepcional e não permitia que ela trabalhasse. A mulher também relatou que foi violentada sexualmente durante este relacionamento e que o ex-namorado instalou um aplicativo para monitorá-la e a mantinha em cárcere privado. A vítima não pediu medida protetiva, pois assim que teve uma oportunidade, fugiu para a casa dos pais em outro Estado. Agora estamos em contato com ela, para que ele responda por esses crimes também”, declarou Kruger.

RELEMBRE O CRIME

Josefa estava desaparecida desde o dia 29 de dezembro de 2025 e seu corpo foi encontrado já em estado de decomposição no final da noite do dia 2 de janeiro de 2026. O corpo estava no interior de um apartamento no Condomínio Canadá, localizado na rua Yoshiaki Nagano, no jardim Shangai, bairro Capela Velha. Josefa estava com pelo menos um corte profundo no pescoço, muito possivelmente ocasionado por uma faca.

De acordo com as investigações, Josefa e Ezequiel namoraram por cerca de quatro meses. Ela é moradora de Fazenda Rio Grande e veio morar com o suspeito em outubro deste ano no apartamento do Capela Velha. Ainda de acordo com as apurações, no último dia 13 de dezembro Ezequiel teria agredido Josefa, a Polícia Militar chegou a ser chamada, mas a vítima preferiu não ir até a Delegacia formalizar denúncia contra seu agressor.

Ela então acabou com o relacionamento e voltou a morar com os filhos em Fazenda Rio Grande. No entanto, segundo familiares, desde então Ezequiel passou a persegui-la por meio de mensagens. No dia 28 de dezembro teria sido a última vez em que a família viu Josefa. Na oportunidade, ela saiu dizendo que iria trabalhar nos dias 29 e 30 de dezembro fazendo taxa.

Os filhos chegaram a registrar um boletim de ocorrência no dia 31 de dezembro informando que a mãe estava desaparecida, sendo que a última vez que teria visto o celular foi justamente em 29 de dezembro. Eles também foram ao condomínio onde Ezequiel morava e ficaram sabendo que ele também não era mais visto desde o dia 29 de dezembro. No dia 02 de janeiro os filhos acionaram a PM, que os acompanhou até o apartamento e encontraram Josefa morta.

DENÚNCIAS

Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Ezequiel Zacarias Costa deverá ligar imediatamente para os telefones 41 3641-6014 ou 41 3641-6015 ou ainda no 197.

