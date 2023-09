Suspeito de ter participado de assassinato do próprio comparsa minutos antes é preso pela PM

Um bandido morto e outro detido foi o saldo de uma ocorrência atendida pela Polícia Militar de Araucária por volta das 13h20 desta sexta-feira (22/09), na Rua dos Gerânios, bairro Campina da Barra. Inicialmente a ocorrência chegou ao COPOM como disparos de arma de fogo em via pública. Ao chegar no local indicado, os policiais se depararam com quatro suspeitos, sendo dois homens e duas mulheres, saindo de uma área de mata.

A equipe deu voz de abordagem, as duas mulheres obedeceram às ordens, porém os dois homens fugiram acessando novamente o matagal, durante a fuga, eles também dispararam cerca de sete vezes contra os policiais. Respondendo a injusta agressão, as equipes revidaram. Após cessar-fogo e fazer buscas pela mata, os policiais encontraram um masculino, de iniciais LMB, 36 anos, ele estava desarmado e foi abordado. Ainda nas buscas, a PM localizou um masculino, de iniciais EDAA, 24 anos, que estava caído no chão. O SAMU foi acionado para prestar socorro, mas nada mais havia a ser feito, apenas constatar o óbito.

Segundo relataram as testemunhas, os autores do homicídio teriam sido dois homens, que são mais conhecidos pelos apelidos de Pity e Beiço. Diante das informações, a PM fez novas diligências na tentativa de localizar mais suspeitos, porém não obteve sucesso. O homem detido foi levado para a UPA para receber atendimento médico e posteriormente, juntamente com as testemunhas, conduzido para a Delegacia de Polícia de Araucária para as providências cabíveis.