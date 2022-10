Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM no bairro Capela Velha

Suspeito pelo crime de tráfico, um homem de 28 anos morreu em confronto com a Polícia Militar de Araucária na madrugada desta segunda-feira (24/10), na rua Coleiro, bairro Capela Velha.



Segundo informações da polícia, o suposto traficante estaria efetuando disparos de arma de fogo em via pública. De posse das características do indivíduo, a equipe fez buscas pela região até localizá-lo. Ele foi abordado, não acatou as ordens policiais e ainda sacou um revólver calibre 38 da cintura e disparou contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi atingido, chegou a ser socorrido pelo Siate, mas não resistiu e foi a óbito no local.



A arma apreendida com o indivíduo estava com a numeração suprimida. Com ele a PM apreendeu também três munições de calibre 38 deflagradas e mais três munições intactas.

O corpo do homem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba.