Szymanski vai alojar estudantes do Colégio Províncias da Síria, ainda em construção

Neste ano letivo de 2025, o Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, vai ceder algumas de suas salas para abrigar estudantes matriculados no Colégio Estadual Províncias da Síria, que ainda está em construção no loteamento de mesmo nome, localizado na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Costeira.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (SEED), aproximadamente 230 alunos em transição do Ensino Fundamental II e Ensino Médio irão ocupar provisoriamente as salas ociosas do Szymanski até a conclusão da obra do Províncias da Síria, prevista para o segundo semestre deste ano.

A nova unidade tem cerca de 3,6 mil metros quadrados de área construída, com 20 salas de aula, que deverão atender até 600 alunos por turno, totalizando aproximadamente mil alunos. O novo espaço contempla biblioteca, laboratórios de informática, sala multiuso, área administrativa, cozinha, refeitório, ginásio, banheiros e pátio coberto e será mais uma opção para os estudantes que moram na região do bairro Costeira, que hoje são atendidos pelos colégios Maria da Graça Siqueira Silva e Helena Wysocki.

Edição n.º 1448.