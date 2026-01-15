Ezequiel Zacarias Costa, de 44 anos, acusado do feminicídio da ex-namorada Josefa Ferreira de Araujo Vital, 44 anos, que estava foragido e na lista de procurados da Interpol, foi preso na manhã desta quinta-feira, 15 de janeiro, na cidade de Viana, no Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia da Mulher de Araucária, em ação conjunta com a Polícia Civil daquele Estado.

O crime teria ocorrido no bairro Capela Velha, onde o corpo da vítima foi encontrado já em decomposição, no dia 02 de janeiro, dentro do apartamento do namorado, apresentando sinais de esfaqueamento. Josefa estava desaparecida desde o último dia 29 de dezembro.

Após o início das investigações, a Polícia Civil identificou Ezequiel como autor do crime. Conforme apurado, após assassinar Josefa, o suspeito fugiu utilizando o veículo da vítima, seguindo inicialmente para o estado de Minas Gerais, onde abandonou o carro.

Diante dos fatos, o delegado titular da Delegacia da Mulher de Araucária, Dr. Eduardo Kruger Costa, solicitou a imediata prisão preventiva do investigado, a qual foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário. Em razão de indícios de que o acusado poderia ter deixado o país, seu nome também foi incluído na lista de procurados da Interpol.

“Após intensas diligências, nossa equipe conseguiu localizar o paradeiro do homem na cidade de Viana, no Espírito Santo. Na data de hoje, com o apoio da Polícia Civil local, foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva”, disse o delegado.

A Polícia Civil esclarece que a vítima não possuía boletim de ocorrência registrado nem medida protetiva de urgência em desfavor do autor. O acusado encontra-se detido e à disposição da Justiça.

“A Delegacia da Mulher de Araucária reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica e familiar, destacando que a intervenção precoce pode salvar vidas”, conclui o delegado.