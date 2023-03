Tá procurando emprego? SINE Araucária está com diversas vagas abertas

Nesta semana a Agência do Trabalhador de Araucária divulgou mais algumas oportunidades de emprego que envolvem diversas áreas e níveis de escolaridade, que estão disponíveis para candidatos interessados em trabalhar no município.

A distribuição das senhas para atendimento no Sine/SMTE é realizada diariamente por ordem de chegada. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30 na sede da Secretaria de Trabalho e Emprego (Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333 — Sabiá). É possível conferir todas as oportunidades no Sine ou no portal da Prefeitura (CLIQUE AQUI).

Confira algumas das vagas disponíveis:

• Ajudante de pintor

• Ajudante geral

• Armazenista

• Atendente de farmácia

• Atendente de lanchonete

• Auxiliar administrativo

• Auxiliar de cobrança

• Auxiliar de cozinha

• Auxiliar de expedição

• Auxiliar de logística

• Auxiliar de manutenção predial

• Auxiliar de produção

• Balconista

• Corretor de imoveis

• Cozinheiro (a)

• Eletricista de manutenção

• Engenheiro de instrumentação

• Estoquista

• Gerente de loja de supermercado

• Impressor flexográfico

• Mecânico de automóvel

• Mecânico de manutenção

• Mecânico de máquina agrícola

• Mecânico de manutenção de máquina industrial

• Mestre de obras

• Motorista carreteiro

• Motorista de caminhão

• Motorista entregador

• Operador de empilhadeira

• Operador de motoniveladora

• Operador de retroescavadeira

• Pedreiro

• Pintor industrial

• Polidor de metais

• Professor de enfermagem do ensino superior

• Programador cnc

• Projetista júnior

• Rasteleiro de asfalto

• Repositor de mercadoria

• Servente de obras

• Soldador mig

• Supervisor de lavanderia

• Técnico de processos

• Torneiro mecânico

• Vendedor externo

• Vendedor interno

Foto: Carlos Poly.