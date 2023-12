Taça Cris Plautz movimentou a comunidade do Jardim Tayrá

No último domingo, 26 de novembro, a Praça do Tayrá ficou lotada de atletas e demais pessoas da comunidade que foram acompanhar a Taça Cris Plautz, que fez alusão a um jogador de basquete e participante ativo dos eventos esportivos da comunidade.

O evento foi organizado pela associação de moradores do Tayrá e contou com a participação de 16 times, sendo eles de Araucária e Curitiba, a equipe vencedora foi a Dois Amores, que levou como prêmio um PIX de mil reais.

Além dos jogos, o evento teve apresentações culturais e musicais com Diego Soccer, Banda Budabong, Contravenção, Conexão Ocaida, Discomotriz, Associação Reação Periférica, entre outros. “O objetivo desse evento foi fomentar a cultura do basquete e a cultura musical de nossa cidade. Também tivemos um cunho social, pois arrecadamos alimentos que serão doados para famílias carentes”, disse Jhonatan Rocha, presidente da associação do Tayrá.

Edição n.º 1391