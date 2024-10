Taça das Favelas Brasil: Jogador araucariense marca gol da vitória do Paraná e time avança para a semifinal

Nesta sexta-feira (18/10) o jogador araucariense Reuel Henrique Nogueira Pimentel brilhou em campo no jogo entre Paraná X Piauí, na Taça das Favelas Brasil. Reuel, que saiu da base do Jatobá para defender a seleção paranaense nesta competição nacional, marcou o segundo gol da partida, levando seu time à vitória por 2 a 1.

O Paraná abriu o placar aos 7minutos do primeiro tempo com o gol de Vinícius, porém a alegria durou pouco, porque aos 27 minutos o Piauí empatou. “Começamos ganhando de 1 a 0, mas logo em seguida sofremos o empate e o primeiro tempo terminou tudo igual no placar. Fomos para o segundo tempo e eles sempre pressionando muito, até que em um escanteio a nosso favor, a bola sobrou pra mim. Dominei, bati pro gol e fui feliz porque a bola pingou na frente do goleiro e entrou”, conta Reuel.

Com a vitória, a seleção do Paraná avançou para as semifinais e terá como próximo adversário o Espírito Santo. A briga para a vaga na final será em jogo único, no domingo (20), com transmissão ao vivo pelo Canal do YouTube: https://www.youtube.com/@tacadasfavelas

Reuel, 17 anos, joga no time Sub-17 do Jatobá, na posição de atacante. Sua habilidade em campo se sobressaiu quando defendeu o Favela Jatobá na Taça das Favelas Paraná. Foi daí que veio o convite para integrar a seleção paranaense, jogando como meia, na etapa nacional da competição.

Edição n.º 1437.