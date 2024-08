Taça das Favelas: time feminino do Favela Favorita vai encarar o Jardim Esplanada

O time feminino do Favela Favorita, estreante na Taça das Favelas, está preparadíssimo para enfrentar seu próximo adversário e seguir adiante na competição. A equipe venceu o Favela Caiçaras Antonina na estreia e agora terá como adversário o Favela Jardim Esplanada. A partida será no próximo domingo, 25 de agosto, às 9h30, no campo do Operário do Pilarzinho.

Para o técnico Vanderlei Campos de Lima, o time entrará em campo sabendo que não vai ser fácil, devendo respeitar a competência do adversário. “Vamos jogar uns 10 minutos só no meio-campo, analisando o jogo do adversário. Depois vamos pra cima, tentar fazer gol ainda no primeiro tempo”, revelou.

Vanderlei disse que no jogo anterior o time cometeu alguns erros, mas entende que as jogadoras estavam muito apreensivas e nervosas. “Era o primeiro jogo, porém agora esperamos que seja diferente do começo ao fim, porque ganhará aquele que cometer menos erros. Para buscar essa vitória, contamos com a força da nossa torcida. Com Deus na frente vai dar tudo certo, se for da vontade dEle, nosso time vencerá esse jogo”, declarou.

Vale lembrar que os times masculinos do Favela Favorita, Favela Costeira, Favela Tupy e Favela Jatobá, representantes de Araucária na Taça das Favelas 2024, já foram eliminados.

Edição n.º 1429.