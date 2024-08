Taça das Favelas: Times masculinos estão fora e a única equipe feminina segue adiante

Os times Favela Costeira e Favela Jatobá caíram fora da Taça das Favelas 2024, após perderem para seus adversários na rodada de domingo (11/08). O Costeira perdeu para o Favela Vila Torres por 1×0 e o Jatobá empatou o jogo com o Favela México 70 em 1×1 no tempo regulamentar, mas acabou perdendo por 4×3 nos pênaltis.

Segundo Luiz Tavares, presidente do Jatobá, a falta de campo próprio para a realização dos treinos foi fundamental para a desestabilização do time. “Alguns jovens estão treinando no Bate-Bola, outros já não conseguem, então isso afetou bastante a nossa equipe, explicou.

Já o Favela Favorita, que este ano entrou na competição também com um time feminino, venceu o jogo de estreia contra o Favela Caiçaras Antonina, nos pênaltis e se mantém vivo. O próximo jogo das meninas será contra o Favela Jardim Esplanada, no domingo, 25 de agosto, no campo do Operário do Pilarzinho. O horário do jogo ainda não foi definido.

Edição n.º 1428.