‘Taradão’ de Araucária é preso pela Delegacia da Mulher no bairro Capela Velha

A Delegacia da Mulher de Araucária prendeu, preventivamente, na manhã desta terça-feira, 10 de dezembro, um jovem de 19 anos que estaria há meses cometendo assédios contra mulheres no transporte público de Araucária. A prisão aconteceu no bairro Capela Velha.

A equipe da DM iniciou as investigações ainda em 2023, quando tomou conhecimento que o autor estaria mostrando as partes íntimas para as mulheres dentro do Triar, na linha Ipês/Jatobá. Na época dos fatos, não foi possível identificar o suspeito, e certo da impunidade, o autor continuou praticando os atos ao longo do presente ano. Mais dois casos chegaram ao conhecimento da Delegacia da Mulher, oportunidade em que os investigadores conseguiram a qualificação do rapaz, que costumava agir do mesmo modus operandi.

De posse do mandado e já cumprida a prisão, além dos três crimes já conhecidos pela Polícia Civil, o autor confessou ter cometido outros quatro assédios ao longo de 2024, sendo dois ocorridos na linha Ipês/Jatobá e outros dois na Rua Pau Brasil, entre as ruas Jatobá e Castanheiras, ambos no período da manhã.

O delegado titular da Delegacia da Mulher, Eduardo Kruger, ressalta a importância do comparecimento de outras vítimas à Delegacia para que seja registrado boletim de ocorrência de demais casos, para que o autor seja responsabilizado criminalmente pela prática dos delitos.