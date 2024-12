Tarde Literária encanta comunidade escolar do Colégio Metropolitana

Em um novo formato, a tradicional Noite de Autógrafos do Colégio Metropolitana se tornou uma tarde literária cheia de encantos, que aconteceu na sexta-feira (29/11). No evento, as turmas da educação infantil e do ensino fundamental anos iniciais presentearam suas famílias com produções bem originais de histórias incríveis.

No decorrer do bimestre, as professoras do Maternal até os turnos do 5º ano trabalharam, de acordo com a faixa etária dos seus alunos, releituras e produções textuais criativas. A turma do 2° ano compôs um belo cenário interativo sobre seu livro “A bota do Mingau”, onde as crianças tinham um cenário com uma botinha para fotos. Já as turmas do 5º ano trabalharam com a temática de Pequenos Escritores, escreveram histórias originais, e uma das turmas utilizou as disciplinas de Espanhol e Inglês para compor um livro trilíngue.

Foto: Divulgação. Os alunos deixaram transparecer em seus trabalhos o interesse pela leitura.

“Imergir os alunos no universo da literatura desde muito jovens, causa admiração pela leitura e expande o vocabulário desde muito cedo, trazendo compreensão e aprendizados com contexto e significado”, pontuou a direção do colégio.

As famílias se emocionaram quando presenciaram a assinatura dos seus filhos nos livros e também puderam registrar suas mensagens para os pequenos que ainda não escrevem, no caso as crianças do maternal. Além de participarem desse momento, também apreciaram uma composição musical, ensaiada e apresentada pelos alunos, colocando em prática o aprendizado das aulas de Música, oferecidas na grade curricular do Colégio.

Foto: Divulgação. Crianças fizeram produções incríveis a partir de lindas histórias.

“Através da tarde literária, pudemos mais uma vez inserir as famílias no cotidiano escolar, demonstrando a evolução no aprendizado das crianças. Nossa escola tem um ensino forte, e nossas professoras da educação infantil e do ensino fundamental são engajadas ao levarem aulas com qualidade aos nossos alunos, trazendo resultados incríveis como os que foram vistos neste evento”, declarou a direção.

Edição n.º 1444.