Tarifa do TRIAR tem 8ª baixa consecutiva e chega a R$ 1,25

A partir da próxima semana andar de ônibus em Araucária passará a custar apenas R$ 1,25. Exatamente! A tarifa do Transporte Integrado Araucária (TRIAR) terá nova redução. O anúncio foi feito esta semana pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania).

O decreto estipulando o preço da tarifa do TRIAR está sendo elaborado pela Prefeitura e deve prever que o novo valor passe a valer a partir do dia 6 de março, segunda-feira. “Graças a um trabalho em conjunto com a Câmara de Vereadores, que está abrindo mão de parte de seu orçamento, vamos conseguir fazer essa redução agora em março”, explicou Hissam.

Esta será a oitava vez consecutiva que a tarifa do TRIAR será reduzida. Em 2018 ela custava R$ 4,25 e caiu para R$ 2,90. Em 2019 houve nova redução, dessa vez para R$ 2,65. No mesmo ano ela foi minorada para R$ 2,40. Em 2021 foram mais três quedas: para R$ 2,20, depois para R$ 1,95 e, na sequência para R$ 1,70. No ano passado, a sétima redução, sendo fixada nos atuais R$ 1,50.

Ainda conforme Hissam, a passagem deve permanecer no valor de R$ 1,25 até o próximo mês de agosto, quando ela deve ser reduzida para R$ 1,00. “Este é o valor que queremos chegar. Foi pensando em fixar a tarifa do TRIAR em um real que iniciamos essa jornada lá em 2018 e travamos diversas batalhas para dar transparência ao sistema de transporte coletivo de nossa cidade. Hoje temos uma passagem justa, integração com a região metropolitana, ônibus novos, wi-fi em todos eles, gratuidade para estudantes e diversos outros benefícios”, pontuou o prefeito.

Hissam ainda afirmou que o próximo passo para melhorar o sistema de transporte coletivo araucariense é aumentar a disponibilidade de horários, principalmente nos horários de pico. “Agora em fevereiro acrescentamos mais sete ônibus à nossa frota, que passou de 95 veículos para 102 e vamos continuar evoluindo, tanto é que já autorizei os estudos para que outros sete ônibus sejam adquiridos pelas empresas concessionárias do transporte coletivo”, explicou.

Com os novos ônibus, a ideia é chegar ao final deste ano com uma frota operante de 109 veículos. “Vamos aumentar os números de horários disponíveis, principalmente naqueles períodos em que os passageiros mais precisam, como entrada e saída das aulas”, pontuou.

Foto: Marco Charneski.