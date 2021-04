Taxistas têm papel importante no transporte de idosos aos postos de vacinação

Foto: Carlos Poly

Os idosos que não tem ninguém para levá-los aos postos de vacinação contra a Covid 19 estão dando seu jeitinho para não ficar sem receber as doses da vacina. E nesse jeitinho, eles estão contando com as mãos amigas dos taxistas da Associação Rádio Táxi de Araucária (RTA), que estão cobrando a corrida com o taxímetro ligado apenas na ida e na volta. “O taxista pega o idoso na sua casa, leva ele ao local de vacinação, seja drive thru ou não, e no momento em que chega na fila, encerra a corrida, sem contabilizar o tempo de espera. Na hora de levá-lo de volta para casa, é iniciada uma nova corrida. Com isso, ele tem uma grande economia, considerando que em alguns casos a espera na fila dura algumas horas”, explicou o presidente da associação, Silvano Limas.

Ele lembra ainda que o transporte é feito dentro da maior segurança, com todos os protocolos de higiene determinados pelas autoridades sanitárias seguidos à risca. “Já levamos vários idosos aos postos de vacinação, e é importante lembrar, mesmo para os familiares, que os taxistas estão sempre a postos para atendê-los, o importante é que ninguém deixe de tomar a vacina quando for chamado”, destacou Silvano.

Baixa procura

O presidente da RTA lembrou ainda que muitas pessoas estão deixando de se vacinar, e em muitos casos, muito possivelmente porque não têm transporte para levá-los. Inclusive essa baixa procura, apontada por Silvano, já foi relatada pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso porque no sábado, 17 de abril, a expectativa era a de que cerca de mil pessoas com 70 anos ou mais comparecessem aos pontos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina, porém apenas 300 o fizeram. “O que a gente quer dizer com isso é que o idoso pode chamar um taxi, que teremos o maior prazer em ajudaá-lo”, destacou.

Serviço

Os fones/whatsapp da Rádio Taxi Araucária são 3643-2323 e 99862-5094.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021