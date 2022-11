Tchau mentira

Não precisa ser astrólogo pra ver que com o fim do Governo Bolsonaro a indústria das mentiras, pomposamente rebatizadas de fake news sofrerá um grande abalo daqui pra frente.

Agora sem “estado paralelo” o juiz super-herói perdeu a fantasia, os militares a eleição, e Bolsonaro se finge de morto pra fugir, mas é sabido que sem Governo na mão, muitas coisas veem a tona e dificilmente o criminoso escapa de prisão.

É bom relembrar que o fracasso da CPI das fake news, que foi instalada em setembro de 2019, para investigar disparos em massa de informações falsas das eleições de 2018, teve o próprio Rei da Mentira beneficiado, e com caneta na mão ele abafou como quis a comissão e assim continuou um bando de deputados financiando fake news.

O uso das redes sociais para ataques orquestrados contra agentes públicos, instituições de qualquer ordem e contra oponentes políticos estão com os dias contados com a troca de comando no Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Policia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e a Torre da TV Digital de Brasília deverá ser investigada e voltar a ser visitada novamente.

Depois da patética derrota nesta eleição, Bolsonaro esta somando mais tempo aos seus 30 anos sem fazer nada na Câmara, agora como Presidente emburrão, e finalmente a indústria de Fake News patrocinada pelo Estado perderá sua fonte de financiamento publico, como as publicidades do YouTube veiculando discursos de ódio, propaganda contra instituições democráticas e até mesmo pornografia.

Para se ter uma ideia o TCU havia identificado mais de 806 mil anúncios veiculados e pagos pelo BNDES e BNB ate agosto de 2020 aos canais O Giro de Notícias, Foco do Brasil, Folha Política, Terça Livre, Avos Brasil, Vlog do Lisboa e os youtubers Alberto Silva, Bernardo Pires Kuster e similares.