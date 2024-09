Teatro da Praça apresenta espetáculo “Amor e Água no Sertão! Um Tem, O Outro, Tem Não!”

No próximo final de semana, o Teatro da Praça apresenta a tragicomédia “Amor e Água no Sertão! Um Tem, O Outro, Tem Não!” Na sexta-feira (27) a apresentação será às 20h e no sábado (28) e domingo (29), às 19h.

A história da peça se passa no interior do Nordeste, região assolada pela seca, onde duas famílias brigam por um pedaço de terra. E como em toda história do Nordeste, não podem faltar as beatas da cidade, que são divas e representam o Departamento de Informações da Vida Alheia. Elas vivem rezando e implorando a Santo Antônio, que anda com dor de ouvido com tanto pedido de casamento e tentando resolver os problemas amorosos da cidade. O final dessa história só mesmo perguntando pro juazeiro, cenário onde tudo acontece.

A direção é de Deodato Meira de Araújo e a apresentação fica a cargo dos alunos do curso livre de Teatro Avançado do Teatro da Praça. O ingresso é gratuito e pode ser retirado antecipadamente na bilheteria do Teatro da Praça. A classificação é livre. O Teatro da Praça fica na Rua São Vicente de Paulo, 1091, no Centro.

Edição n.º 1434.