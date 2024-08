Teatro da Praça apresenta stad up “Tô de Escala” com o comediante Rafael Aragão  

No sábado, 31 de agosto, o Teatro da Praça apresenta o stad up “Tô de Escala”, com o comediante Rafael Aragão. O encontro, que promete muitos risos, será às 18h, em sessão extra, pois os ingresso da outra sessão esgotaram. A clssificação é a partir de 14 anos e os ingressos podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br. O ingresso garante a entrada para o espetáculo, porém os lugares se dão por ordem de chegada e não são numerados.

“Tô de Escala” é uma comédia apresentada por Rafael Aragão, que trabalhou durante anos como peão de fábrica. Nesse show, o comediante aborda diversos temas do cotidiano vividos por um peão de fábrica, de uma forma muita divertida e engraçada. Chama a família e os amigos e vá para o Teatro se divertir!

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 41 99936 3868.

Edição n.º 1430.