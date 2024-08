Teatro da Praça divulga programação cultural do mês de agosto

Araucária é uma cidade que oferece muitas opções para quem aprecia artes, espetáculos e entretenimento. Dessa maneira, se você está organizando sua agenda de lazer para o mês de agosto, fique atento à programação cultural do Teatro da Praça.

Na terça-feira, 13 de agosto, quem gosta de ballet clássico poderá acompanhar a apresentação do “Projeto Pátios” do Teatro Guaíra, às 15h. A direção é da Companhia Teatro Guaíra e a classificação etária é livre. A entrada é franca.

No dia 17 (sábado) o espetáculo será de músicas clássicas, músicas de filmes e séries, com o Grupo de Corda do Projeto Garoto Cidadão. A apresentação será às 19h, com ingressos gratuitos. A retirada dos ingressos será na bilheteria do Teatro, mas é preciso chegar com antecedência. A classificação etária é livre. O contato da Companhia Garoto Cidadão é o (41)99955-5181.

O espetáculo de dança do ventre “A Dama de Vermelho” será atração no Teatro da Praça no dia 24 (sábado), às 19h. A direção é de Juliana Maria e Tatiane Oliveira, da Companhia Ju Maria Dança do Ventre. O valor do ingresso é R$ 20,00 (valor único) e pode ser adquirido antecipadamente pelo fone (41)99605-5877 e Instagram @iamjumaria ou @jumariadv. A classificação é livre. O contato da Companhia é o (41)99605-5877.

Para a criançada, a dica é assistir o teatro infantil “Augusto Folhas” no dia 27 (terça-feira), às 09h e às 14h. A direção é de Deodato Meira de Araújo da Companhia Teatro da Praça – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A entrada é franca.

No dia 31 (sábado), a comédia “Tô de Escala” com Rafael Aragão terá duas apresentações: 18h e 20h. A direção é de Evander Magnon Tuleski da Companhia Rialto Produções. O valor do ingresso é R$ 45,00 + taxa (meia entrada); R$ 40,00 + taxa (promocional); R$ 80,00 + taxa (inteira). As vendas antecipadas serão pelo site da sympla (sympla. com.br), buscar por “Tô de Escala com Rafael Aragão” e depois buscar o show em Araucária. A classificação etária é para mais de 14 anos. Contato pelo fone (41)99936-3868 com Evander.

Edição n.º 1427.