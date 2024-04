Teatro da Praça irá realizar seis espetáculos infantis nos próximos dias

A partir de amanhã, 11 de abril, o Teatro da Praça irá realizar seis espetáculos com bonecos para as crianças, onde todos os eventos serão gratuitos.

O último show será realizado no dia 13 de abril, na programação, três apresentações ocorrerão durante o dia e as demais no turno da noite.

Além disso, não será distribuído ingressos, a entrada é por ordem de chegada. O Teatro da Praça está localizado na Rua São Vicente de Paulo, nº 1091, no Centro.

Confira a programação completa:

11 de abril Araújo Teodoro e Ofélia Florinda”, da Companhia Beto Hinça Teatro de Marionetes. Horário: 19h O evento conta a história de Araújo e Ofélia em três fases das suas vidas. Na infância, os protagonistas brincam e divertem-se. Já na adolescência, descobrem a paixão que nutrem um pelo outro, mas Ofélia parte para bem longe com a família. Reencontram-se já na velhice e a antiga paixão renasce entre eles. O espetáculo fala de amizade, de amor e da preservação da natureza.

12 de abril “O Patinho Feio”, da Companhia Miiller. Horário: 10h30 O evento remete à clássica história do Patinho Feio, conhecida no mundo todo. “O Chinês e o Dragão”, da Companhia CórtexArte. Horário: 14h A história deste espetáculo é inspirada em contos para crianças, que trazem ensinamentos zen. Fala das diferenças dos seres e de suas aceitações. Das passagens de tempo, da contemplação e das sutilezas. O universo criado em “O Chinês e o Dragão” sensibiliza nossa percepção, mostra um tempo desacelerado, um cotidiano que é, ao mesmo tempo, simples e extraordinário. “As Infindáveis versões de Capuchinho e o Lobo Mau”, da Companhia Caçuarte. Horário: 19h A partir do conto tradicional “Chapeuzinho Vermelho” de Charles Perrault, o espetáculo apresenta várias maneiras de se contar a mesma história. Começa pela leitura seguida pela narração do conto. Depois a mesma história é apresentada com bonecos e objetos de uso cotidiano como legumes, óculos e sapatos.