Teatro da Praça recebe 1ª mostra de dança do projeto Garoto Cidadão

A 1ª mostra de dança “Interfaces – Dança, corpo e suas diversidades”, do projeto Garoto Cidadão, estará no Teatro da Praça na sexta-feira (20/09), com apresentações de manhã e de tarde, das 9h30 às 12h e das 13h às 18h. Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados antecipadamente na bilheteria do teatro.

Segundo a coordenação do projeto, o principal objetivo da mostra é a interação e a descentralização da arte entre Araucária e Curitiba. A ideia surgiu como uma possibilidade para fomentar o acesso à cultura e conhecer os demais trabalhos artísticos presentes no Paraná. O nome da mostra “Interfaces – dança, corpo e suas diversidades” nasceu após a confirmação dos grupos, sendo bastante diversos entre eles. Dessa forma, o público terá acesso às diferentes formas de expressão dentro da dança e o conhecimento de como cada corpo manifesta a sua cultura no palco.

A mostra contará com apresentações artísticas que vão desde a Dança Contemporânea até as Danças Urbanas, e mediações entre cada uma delas, deixando a plateia ciente de como são os processos de construção de cada trabalho e o que motiva os artistas a dançarem. Ao final, o público poderá conversar com os artistas, criando interação e aproximando as pessoas da arte. A mostra se destina a todos os públicos: crianças, jovens, adultos, escolas e a quem mais se interessar.

Edição n.º 1433.