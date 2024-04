Teatro da Praça recebe espetáculo de dança “E(las)”

No próximo sábado (27), o Teatro da Praça vai receber o espetáculo de dança “E(las)”, do Núcleo de Pesquisa em Dança da Casa Eliseu Voronkoff. O evento será às 19 horas e os ingressos são gratuitos e já podem ser obtidos por meio do site www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos .

De acordo com a organização do espetáculo, a pesquisa surgiu da necessidade de falar sobre “elas”, suas vontades, suas angústias, as percepções sobre o universo feminino, entre outros pontos. As bailarinas criaram textos que servem como fio condutor para a construção da performance. A apresentação é livre para todos os públicos.

A apresentação faz parte do projeto “Circulação Mediada”, aprovada pelo edital 04/2023 referente a lei complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).