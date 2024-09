Teatro da Praça recebe espetáculos imperdíveis nos próximos dias

O Teatro da Praça vai receber uma ampla gama de espetáculos nos próximos dias, voltado a todos os públicos. Nos dias 17 e 24/09, quem ocupará o palco será o teatro infantil “Augusto Folhas”, em dois horários: 9h e 14h. Os ingressos são gratuitos, porém direcionados aos alunos de quartos e quintos anos da rede municipal de ensino. Com direção de Deodato Meira de Araújo, a peça é um projeto desenvolvido pelo Teatro da Praça, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Augusto Folha e Andrea Albus (referência ao pinheiro Araucária e ao Ipê Amarelo) são personagens criados pela SMED e que fazem parte da apostila ‘EstudAr’, do próprio município, que atualmente é usada pelos alunos da rede municipal. A própria Secretaria solicitou a parceria com o Teatro para desenvolver uma peça teatral que se encontra na apostila. O Teatro fez então uma adaptação da peça, com participação no elenco dos próprios alunos do Curso Livre de Teatro Juvenil.

Sobre a peça

Augusto Folha precisa procurar informações sobre sua ancestralidade. Ele recebe ajuda de sua amiga Andrea Albus para realizar essa grande aventura. Os dois passam por diversos pontos turísticos de Araucária e também enfrentam os Destruidores da Natureza para defender suas raízes. Uma aventura divertida repleta de surpresas e histórias do Município.

A assistência de direção é de Luciane Souza e Amanda Fontoura, com músicas autorais de Nícolas Lopes Daher: “Juntos Vamos Estudar” e “Aventuras Augusto Folha e Adrea Albus”.

Espetáculo de ficção

No dia 14 de setembro, às 16h, o Teatro da Praça recebe o ensaio geral do Studio La Revê, com um espetáculo do gênero ficção, dirigido por Laura Cecília Urbaniak. A classificado é livre e os ingressos custam R$10, com venda antecipada pelo Instagram @studio.la.reve. Mais informações pelo fone (41) 99814-4761.

O ensaio geral do Studio La Revê será uma etapa crucial na preparação para a estreia oficial, oferecendo uma visão exclusiva do que o público pode esperar da produção.

Setembro cigano

No dia 15 de setembro, às 19h, será a vez do show do Jazz Cigano Quinteto, que integra a programação do 7º Setembro Cigano da Casa Eliseu Voronkoff. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pelo site www.casaeliseuvoronkoff.com.br/eventos. A classificação é livre. Mais informações pelo fone (41)3031-5355.

Anualmente a Casa Eliseu Voronkoff dedica o mês de setembro à celebração da Cultura Cigana. O centro cultural, que ministra aulas de Dança Cigana, criou o evento como forma de retribuir o que recebe dos povos ciganos através de suas danças. Consciente também do preconceito sofrido pela etnia, a Casa traz sempre uma programação voltada a informação como forma de desmistificar as culturas dos Povos Ciganos.

Em sua 7ª edição, o Setembro Cigano conta com uma programação rica e diversa que prevê Oficina de Audiovisual em acampamento cigano, com o objetivo de estimular o registro imagético pelo olhar dos jovens da comunidade, com o desdobramento em uma exposição dos registros feitos.

Contará ainda com Oficinas de danças ciganas, show, mesas temáticas, oficinas para professores e a 7ª Caravana – Mostra de Dança Cigana. Toda a programação será oferecida ao público de forma gratuita. Acontece na sede da Casa Eliseu Voronkoff e no Teatro da Praça.

Há 14 anos o Jazz Cigano Quinteto é uma das referências brasileiras do Jazz Manouche, estilo criado pelo violonista cigano Django Reinhardt. Formado por Lucas Miranda, Vinicius Araujo, Wagner Bennert, Mateus Azevedo e Leonardo dos Santos, o quinteto já se apresentou em festivais como Ilhabela In Jazz, Festival de Jazz Manouche de Piracicaba e Festival BB Jazz e Blues.

Edição n.º 1432.