Teatro da Praça receberá espetáculo “Vende-se uma casa assombrada” nos dias 03, 04 e 05 de dezembro

Nos dias 03 (às 18 horas), 04 (às 16 horas) e 05 de dezembro (às 19h30), o Teatro da Praça recebe a tragicomédia “Vende-se uma casa assombrada”, da Cia. Se tudo der errado. O espetáculo é livre para todas as idades. O ingresso é gratuito, mas precisa ser reservado pelo site Sympla (CLIQUE AQUI). Não haverá distribuição de ingressos na bilheteria do Teatro da Praça.

De acordo com a organização, a história trata de uma família que, um dia, se depara com a notícia de que sua residência foi colocada à venda. O motivo? Fantasmas habitam ali (ou não). Este espetáculo é a conclusão do curso livre de Teatro (turma juvenil/tarde), realizado no Teatro da Praça. Texto e direção: Carol Amparo (professora de Teatro). Elenco: Ana Kiara, Ana Luiza, Duda Gross, Iza Gonçalves, João Patala, Ketty, Letícia Schimidt, Maria Gavleta, Mallu Bastos, Mariana Kolachak, Nathali Gross, Robson Júnior e Sarah Aletheia.

O Teatro da Praça fica à rua São Vicente de Paulo, n.º 1091, Centro.