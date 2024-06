Teatro da Praça receberá show de comédia neste sábado (15)

Neste sábado, 15 de junho, o Teatro da Praça irá receber o show de comédia “Pobrices com a turma do Carmo”, da Companhia Rialto Produções, estrelado pelo apresentador e comediante Alorino.

O evento irá começar às 20h e possui a classificação etária para maiores de 14 anos.

A meia-entrada está sendo vendida por R$ 35,00 + taxa do site; a promocional por R$ 40,00 + taxa do site; e a inteira está por R$ 70,00 + taxa do site. Os ingressos estão disponíveis no site: https://www.sympla.com.br/evento/araucaria-show-do-carmo/2408203.

O Teatro da Praça está localizado na Rua São Vicente de Paulo, nº 1091, no Centro de Araucária. Para mais informações sobre o evento, entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99936-3868.

Sinopse

“Carmo é representante do ‘pobre brasileiro’, onde até hoje mora com os pais e a irmã. Amigo da Aninha, ele não gosta muito de trabalhar, mas sempre está ajudando o pessoal da vila. Só se mete em confusões, que depois viram histórias hilárias”.