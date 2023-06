Teatro da Praça receberá show de humor “Bicho do Paraná”

No sábado, dia 24 de junho, o Teatro da Praça recebe o show “Bicho do Paraná”, um stand up apresentado pelo comediante paranaense Alorino Júnior.

Serão duas apresentações na mesma noite: a das 18h (sessão extra) está com ingressos à venda e a das 20 horas, já está esgotada. Os ingressos (antecipado promocional: R$35; meia entrada: R$45; inteira: R$90) estão à venda pelo site: Clique aqui. A classificação do show é a partir de 14 anos.

De acordo com a organização, no “Bicho do Paraná”, o comediante Alorino Júnior apresenta seus personagens de maior sucesso: Carmo “O impricante”, Lurde “A dona de casa mais amada do Brasil” e Geraldão do Povo “ O locutor de rádio”. Esses personagens se revezam no palco em uma interação incrível com a plateia. O Teatro da Praça fica na rua São Vicente de Paulo, nº 1091, Centro.

Foto: Carlos Poly.