Teatro da Praça terá espetáculo em alusão ao Dia Internacional da Animação

O Dia Internacional da Animação (DIA) é uma Mostra de curtas-metragens de animação com filmes nacionais e internacionais. As exibições acontecem em várias cidades do Brasil, e a exibição principal é realizada simultaneamente, no dia 28 de outubro. Em Araucária haverá a exibição de um espetáculo infantil, com direção de Jhonny Castro, às 19h30, no Teatro da Praça.

Os ingressos são gratuitos, mas é necessário retirar cerca de 30 minutos antes do evento, na bilheteria do Teatro, localizado na Rua São Vicente de Paulo 1091, Centro. A classificação etária é livre.

No Brasil, o Dia Internacional da Animação é comemorado com o evento que organiza uma grande rede de exibições da mostra de curtas metragens de animação, composta por um programa de uma hora de curtas brasileiros e uma hora de curtas estrangeiros, exibidos simultaneamente nas cidades participantes, no dia 28.

Cada cidade participante pode montar uma programação complementar com Mostras regionais, Mostras Acessíveis com recurso de audiodescrição e Libras, palestras e oficinas de acordo com as características locais. O evento gera a integração cultural em todas as regiões do país, mobilizando diversas comunidades e facilitando a inclusão e o acesso da população à cultura.

Edição n.º 1438.