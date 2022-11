Teatro da Praça terá show de comédia e apresentações de dança no final de semana

Várias atrações foram reservadas para o público no próximo final de semana, no Teatro da Praça. Na sexta-feira (18/11), acontece o show de stand up comedy, com Gih Rocha e Will Kadori, a partir das 20h, com classificação a partir de 14 anos. Os ingressos custam R$15 (valor único + taxa do site Disk Ingresso) e podem ser adquiridos no link do Disk Ingresso. Gih Rocha e Will Kadori estão há 5 anos no cenário da comédia e se apresentam nas principais casas de Curitiba e São Paulo.

Já as apresentações do Kamila Siqueira Estúdio de Dança ocorrerão no sábado (19) às 20h e no domingo (20) às 19h. Os ingressos para esses eventos já estão à venda, custam R$ 5 e podem ser adquiridos no Estúdio de Dança Kamila Siqueira (Av. Dr Victor do Amaral, 599, piso superior – Centro). A classificação do evento é para todas as idades e a programação prevê apresentações de turmas de balé, dança contemporânea, ginástica rítmica, dança do ventre e move dance.