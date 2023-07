Teatro da Praça vai receber a peça “No Armário Não Cabe Ninguém”

Vão acontecer neste domingo (09/07) duas apresentações de teatro de bonecos, a peça “No Armário Não Cabe Ninguém”, da Cia GpeTI. O horário do evento será das 14h às 16h, para toda a família. A entrada é gratuita, e o ingresso deve ser retirado uma hora antes do início na bilheteria do Teatro da Praça.

Na história, Pi e Tatá são dois monstros que vivem uma tediosa rotina, até a chegada de uma nova criatura, que vem para quebrar toda tranquilidade. A peça infantil pretende promover diálogos e reflexões sobre a convivência com a diferença.

A organização do espetáculo informou que a apresentação contará com acessibilidade para pessoas com deficiência visual e que 10% dos ingressos serão reservados para pessoas neuro divergentes (incluindo autismo, dislexia, TDAH, síndrome de Tourette).

O Teatro da Praça está localizada na rua São Vicente de Paulo, nº 1091, no Centro de Araucária.

Foto: Carlos Poly.