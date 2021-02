Teatro, dramaturgia e música são atrações do É Cultura dessa semana

Compartilhe esta notícia

Confira a programação cultural que será transmitida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) nesta semana em suas redes sociais (CLIQUE AQUI). Todas as terças-feiras, quintas e sábados tem conteúdo que é compartilhado nas redes sociais da SMCT às 19h. Os materiais ficam salvos na plataforma e farão parte da programação da SMCT, escolas e espaços públicos pelo período de 24 meses e integram o projeto “É Cultura”. Esse acervo cultural é referente às contratações realizadas via Lei Aldir Blanc, que permite subsídio ao setor cultural por meio do decreto federal 10.464/20. A agenda de cada semana é divulgada pela SMCT conforme a realização dos sorteios para apresentação.

02 de fevereiro

PALESTRA: A Criação de Um Espetáculo

Palestrante: Thamires Amaral

A palestra é para qualquer pessoa (adulto ou criança) que tenha curiosidade em saber como funciona um espetáculo por trás das cortinas, que tenha interesse em começar no meio teatral e não sabe como, ou que já iniciou e não sabe como continuar. O principal objetivo é incentivar as pessoas não só a irem ao teatro, mas também a produzirem teatro, pois este espetáculo pode e deve ser acessível a qualquer pessoa. A palestrante falará sobre a sua trajetória como artista e também sobre o processo criativo para a construção de personagens, além de todo o processo para produção de espetáculo.

04 de fevereiro

Oficina De Dramaturgia Caminhos para a escrita do texto teatral

Jester Furtado

A palestra tem como objetivo apresentar possibilidades de escrita teatral indicando elementos da dramaturgia criativa, fundamentais para a construção da estética teatral. Os participantes serão convidados a escrever peças de curta duração.

06 de fevereiro

Conteúdo Cultural: Dom Quixote a Rir Sozinho

Com Cleverson Honório

Dom Quixote a Rir Sozinho é um projeto do cantor, compositor e multi-instrumentista Cleverson Willian Honório, conhecido simplesmente como Dom Quixote. A iniciativa trará faixas do cd Astronauta (2016) – com clássicos de voz e violão.

Texto: PMA