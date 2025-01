Tecpar credencia municípios para adotar plataforma inovadora no combate à dengue

Com a intenção de testar novas tecnologias no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e apoiar as prefeituras no controle da doença em suas localidades, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) lançou um edital de credenciamento público para selecionar municípios interessados em participar do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de uma plataforma inovadora para o controle da doença.

Com a celebração do convênio, o objetivo é realizar a validação tecnológica da plataforma-solução Arbomonitor, que conta com dispositivos métricos, tecnologias e métodos de aplicação de inseticidas, como uma ferramenta completa para o controle do mosquito vetor da dengue, zyka e Chikungunya.

A fim de disponibilizar a plataforma para o projeto de validação tecnológica junto aos municípios paranaenses, o Tecpar firmou um acordo de cooperação técnica com a empresa Dominus, que desenvolveu a solução.

“Somando a capacidade técnica do Tecpar para atestar a viabilidade da tecnologia com a parceria com os municípios, a ideia é validar essa plataforma inovadora para se tornar mais uma alternativa de combate ao mosquito Aedes aegypti no país”, afirma o diretor-presidente do Tecpar, Celso Kloss. “Esse projeto de PD&I está alinhado à missão do instituto, em atuar na implementação de soluções tecnológicas que agreguem valor à sociedade”.

Tecnologia

Ao participar do projeto, o município define uma área urbana disponível para os testes, para que a plataforma seja aplicada. É realizada, então, uma coleta de dados prévio à instalação de armadilhas contra a doença e à aplicação dos inseticidas.

A partir do momento da instalação, a plataforma estabelece um Índice Integrado de Risco de Infestação, com a visualização, em tempo real, de mapas de calor que apresentam as áreas mais suscetíveis à proliferação do mosquito.

A intervenção da plataforma Arbomonitor poderá ser aplicada em áreas de uma mesma cidade, em municípios independentes ou em bairros diferentes, porém com características semelhantes. A decisão das áreas de intervenção será tomada em conjunto com a Vigilância Epidemiológica/Ambiental do município participante.

A aplicação dos inseticidas será feita a cada sete dias, por três semanas, sequência que leva em consideração o período de incubação do vírus nos mosquitos. Com esse cronograma, a eliminação das fêmeas a cada sete dias irá, eventualmente, eliminar aquelas que estejam infectadas.

“Vários municípios e unidades de federação do Brasil demonstraram interesse na solução, uma vez que ela é uma alternativa ao combate ao mosquito da dengue, aliada a uma plataforma de gestão ao prefeito e ao secretário da saúde, que podem acompanhar em tempo real informações atualizadas sobre a infestação na cidade”, observa o diretor-presidente do Tecpar.

Credenciamento

O credenciamento de municípios está aberto ao longo de 2025 e todas as informações sobre o processo, como o edital, o plano de trabalho e a minuta do convênio podem ser acessadas pelo site do Tecpar.