Temperatura pode atingir a máxima de 27°C nesta semana

A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marca temperatura máxima chegando a 27°C na quinta-feira (19), com algumas nuvens no céu.

Nesta segunda-feira, 16 de dezembro, o céu está claro, com a temperatura mínima sendo de 14°C e a máxima de 24°C. A umidade está por volta de 42% e 93%, com as rajadas de vento atingindo 45 km/h.

Na terça-feira, 17 de dezembro, a temperatura mínima permanece com 14°C e a máxima aumenta para 25°C, com a ventania caindo para 33 km/h. A umidade ficará entre 46% e 100%, com poucas nuvens no céu.

Na quarta-feira, 18 de dezembro, ainda terá algumas nuvens, com os ventos atingindo 34 km/h. A temperatura mínima irá para 15°C e a máxima continua sendo de 25°C. A umidade estará por volta de 47% e 97%.

A temperatura aumentará novamente na quinta-feira, 19 de dezembro, com a mínima indo para 16°C e a máxima para 27°C. O céu estará claro, com as rajadas de vento caindo para 31 km/h, e a umidade ficando entre 48% e 93%.