Temperatura pode chegar a 25 graus neste domingo (23)

Apesar do início do inverno, de acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo irá permanecer com as temperaturas ultrapassando 20°C.

Nesta sexta-feira, 21 de junho, o céu está com muitas nuvens, com a temperatura mínima sendo de 13°C e a máxima de 22°C, os ventos podem atingir 24 km/h. A umidade está por volta de 49% e 100%. A temperatura começará a cair a partir das 18h.

No sábado, 22 de junho, ainda terá muitas nuvens no céu, e a temperatura não irá mudar. A mínima vai ir para 11°C e a máxima permanecerá sendo de 22°C, com a ventania chegando a 34 km/h. A umidade ficará entre 53% e 97%.

No domingo, 23 de junho, a previsão do tempo marca o aumento da temperatura, com a mínima indo para 14°C e a máxima chegando a 25°C. A ventania também aumentará, chegando a 45 km/h. A umidade ficará por volta de 46% e 78%.