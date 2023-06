De acordo com o SIMEPAR, nesse final de semana não teremos chuva, porém o clima ficará com temperaturas bem baixas. Nessa sexta-feira (16/06) a mínima é de 8.º e a máxima de 15.º, com as rajadas de ventos chegando a 58 km/h. No sábado (17) a mínima e a máxima serão de 7.º e 14.º respectivamente, e a ventania diminui para 33 km/h.

No domingo (18) a mínima cai drasticamente para 4.º e a máxima volta para 15°. Os ventos podem chegar a 20 km/h.

Foto: Marco Charneski.