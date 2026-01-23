O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que neste final de semana não haverá sinal de chuva e a temperatura aumentará para 26°C no domingo.

Nesta sexta-feira, 23 de janeiro, o céu está com algumas nuvens, com umidade por volta de 62% e 98%. A temperatura mínima é de 12°C e a máxima de 22°C, com as rajadas de vento atingindo 34 km/h.

No sábado, 24 de janeiro, a temperatura mínima vai para 15°C e a máxima para 24°C. A ventania cairá para 31 km/h, com a umidade oscilando entre 60% e 98%.

No domingo, 25 de janeiro, a umidade ficará entre 49% e 97%, com as rajadas de vento chegando a 36 km/h. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima de 26°C.