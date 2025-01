Temperatura poderá chegar a 25 °C nesta semana

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que nesta semana não terá sinal de chuva, e o céu ficará com algumas nuvens.

Nesta segunda-feira, 13 de janeiro, o céu está com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 14 °C e a máxima de 24 °C. A umidade está por volta de 55% e 97%°C, com as rajadas de vento chegando a 32 km/h.

Na terça-feira, 14 de janeiro, com a ventania caindo para 31 km/h, a umidade ficará entre 52% e 97%. A temperatura mínima vai para 15 °C e a máxima para 25 °C. Começará a ficar mais quente por volta de 12h, e a temperatura voltará a cair a partir das 17h.

Na quarta-feira, 15 de janeiro, a temperatura volta para a mesma de segunda, com a mínima de 14 °C e a máxima de 24 °C. A umidade estará por volta de 54% e 98%, e os ventos podem atingir 33 km/h.

O céu ficará com muitas nuvens na quinta-feira, 16 de janeiro. A temperatura mínima aumentará para 16 °C e a máxima permanecerá sendo de 24 °C. As rajadas vão aumentar drasticamente, chegando a 38 km/h. A umidade ficará entre 72% e 96%.