Temperaturas altas e temporais vão marcar o fim de semana dos araucarienses

Foto: Marco Charneski

Mesmo com sol, o tempo em Araucária segue úmido e instável. A previsão do Instituto Simepar e de que os dias na cidade sejam parcialmente nublados, acompanhados por pancadas de intensidade moderada e temperaturas elevadas.

As primeiras horas desta quinta-feira, 25 de março, foram de temperaturas amenas, entretanto, os termômetros vão subir, alcançando os 28°C. Há chances de chuva a partir da tarde. Na sexta-feira, 26, o clima volta a esquentar. A probabilidade de temporais cai e a máxima chegará aos 29°C.

O sábado, 27, será ainda mais abafado se comparado aos dias anteriores. Com previsão de máxima na casa dos 30°C, as nuvens carregadas voltam a aparecer, deixando o tempo instável. Já no domingo, 28, os termômetros marcarão 29°C, porém, sem chuvas em Araucária.