Temperaturas baixam e chuva voltará a marcar presença no município

Foto: Marco Charneski

Sem grandes variações no tempo, os próximos dias serão de temperaturas amenas em Araucária. Segundo a previsão do Instituto Simepar, ao contrário da semana anterior, os termômetros não passarão dos 24°C, com grandes chances de chuvas.

O sol tímido desta segunda-feira, 5 de abril, deixará o clima agradável na cidade ao longo do dia. Não há previsão de pancadas e a máxima chega aos 24°C. Na terça-feira, 6, a mínima de 14°C alcançará os 21°C, trazendo novos temporais partir da tarde. A quarta-feira, 7, será de céu claro. Mínima de 14°C e máxima de 22°C.