Temperaturas caem e chuva volta ao município

Foto: Marcos Charneski

O avanço de uma nova frente fria pelo Estado mudou o tempo em Araucária. Após a fraca pancada de chuva registrada na manhã da última quarta-feira, 11 de agosto, as condições do clima se tornaram mais instáveis no município. De acordo com o Simepar, a expectativa é de que durante os próximos dias os temporais mantenham os termômetros na casa dos 13°C.

Nesta quinta-feira, 12, as chances de chuvas são altas, a máxima não passa dos 9°C. Na sexta-feira, 13, as nuvens carregadas seguem encobrindo o sol por aqui. Mínima de 9°C e máxima de 13°C. Parcialmente nublado, o sábado, 14, não será muito diferente. Mínima prevista de 10°C e máxima de 14°C. Os termômetros no domingo, 15, também não mudam muito. Ainda com altas chances de chuvas, a mínima será de 12°C e a máxima atinge os 15°C.