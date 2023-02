Temperaturas caem no fim de semana de carnaval em Araucária

Fim de semana de carnaval em Araucária terá previsão de temperaturas amenas com pancadas de chuva durante o dia, nesta quinta-feira (16/02) a máxima é de 26° e a mínima é de 19°, com pancadas de chuva à tarde e a noite. Na sexta (17/02), há possibilidade de chuva a qualquer hora com temperatura mínima de 19° e máxima de 26°.

á no sábado (18/02) a temperatura cai um pouco, com mínima de 14° e máxima de 21° com possibilidade de chuva pela manhã e garoa a noite, no domingo (19/02) a temperatura cai mais um pouco, com previsão mínima de 12° e máxima 18°, com céu nublado e dia chuvoso.

Foto: Marco Charneski.