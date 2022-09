Estamos no fim do inverno e as temperaturas parecem estar com dificuldade de se manterem estabilizadas. Nesta quinta e sexta-feira as temperaturas podem chegar até os 29ºC, já no sábado e domingo há novamente uma queda. No sábado o dia amanhece com 9ºC e bate os 21ºC durante o dia, enquanto domingo, amanhecendo também com 9ºC, atinge somente os 14ºC. Os dois dias de descanso têm previsão de clima nublado e até chuva.