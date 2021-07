Temperaturas voltam a subir em Araucária. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

Apesar das baixas temperaturas pela manhã, o final de semana em Araucária promete ser ensolarado. De acordo com o Simepar, as chances de geada caem em todo Estado, o que faz as temperaturas subirem consideravelmente.

Com céu claro desde as primeiras horas do dia, a máxima desta quinta-feira, 22 de julho, alcança os 20°C. Sem previsão de chuvas. A sexta-feira, 23, começa com 8°C. Na companhia do sol, à tarde os termômetros chegam aos 22°C.

No sábado, 24, o tempo estável e de temperaturas amenas continua. Mínima prevista de 11°C e máxima de 23°C. O domingo, 25, será de calor. A máxima ficará na casa dos 24°C, com sol o dia todo.