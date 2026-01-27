Uma tempestade de raios chamou a atenção de moradores de Araucária na noite do último domingo (18). O fenômeno foi registrado durante a passagem de áreas de instabilidade pelo estado e resultou em grande volume de descargas elétricas, visíveis em diversos pontos do estado.

De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), mais de 5 mil raios foram contabilizados em todo o estado no domingo. Desse total, cerca de 2 mil descargas atingiram o solo. A ocorrência foi associada às condições típicas do verão, período marcado por dias quentes e elevado índice de evaporação.

O professor de Geografia, Marcus Matozzo, explicou que esse tipo de tempestade é comum nesta época do ano devido ao ciclo de calor, chuva e evaporação, que favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus. Essas nuvens são de grande porte e podem alcançar até 20 quilômetros de altitude. Elas apresentam temperaturas elevadas na base, temperaturas muito baixas no topo, grande quantidade de vapor de água em seu interior e alta concentração de carga elétrica, fatores que contribuem para a ocorrência de raios e relâmpagos.

Segundo o professor, além das descargas elétricas, as nuvens cumulonimbus também podem provocar chuvas intensas, ventos fortes, alagamentos e, em alguns casos, queda de granizo. No episódio do fim de semana, outro fator que contribuiu para a instabilidade atmosférica foi a chegada de uma massa de ar frio, que colaborou para o aumento do volume de chuva, especialmente na região litorânea do estado.

A tempestade registrada em Araucária faz parte desse contexto meteorológico observado em diferentes regiões do Paraná ao longo da noite de domingo.

Edição n.º 1499. Maria Antônia.