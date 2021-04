Tempo em Araucária ficará instável neste final de semana

Foto: Marco Charneski

Ainda que o feriado de Tiradentes tenha sido cinzento na maior parte do tempo em Araucária, a previsão para os próximos dias é de tempo estável. Segundo o Instituto Simepar, a paisagem cinzenta dos últimos dias será substituída por céu claro, pelo menos até a sexta-feira, 23 de abril.

Esta quinta-feira, 22, será de temperaturas amenas e sol tímido. A máxima não passa dos 21ºC, sem probabilidade de chuva. A sexta-feira, 23, segue ensolarada. Mínima prevista de 9ºC pela manhã, chegando aos 24ºC durante a tarde.

Já no sábado, 24, o tempo passa a ficar mais nublado, entretanto, as temperaturas não caem. Mínima de 12ºC e máxima de 24ºC, com poucas probabilidades de chuva. No domingo, 25, temporais prometem mudar um pouco o clima em Araucária. Os termômetros partem dos 14ºC, chegando aos 22ºC ao longo da tarde.