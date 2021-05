Tempo volta a ficar seco em Araucária

Foto: Marco Charneski

O tempo fechado, acompanhado do friozinho típico desta época do ano, vai marcar presença ao longo deste início de semana em Araucária. Conforme a previsão do Instituto Simepar, os termômetros não passarão dos 23°C, entretanto, não há probabilidade de temporais, o que agravará ainda mais a crise hídrica enfrentada pelo Estado.

Maio se despede com máxima de 15°C nesta segunda-feira, 31. O céu permanecerá encoberto, mas sem chances de chuvas. Na terça-feira, 1° de junho, apesar das nuvens, a mínima de 11°C chegará aos 19°C, proporcionando um dia mais agradável na cidade. A quarta-feira, 2, também será nublada, contudo, a máxima deve alcançar a casa dos 23°C, sem chuvas.