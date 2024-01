Temporada de competições de patinação começa em março, em Araucária

A equipe Storm de Patinação dará início a temporada de competições de 2024 com uma super atração: o Campeonato Brasileiro de Clubes – etapa de rua, que será realizado entre os dias 15 a 17 de março, no Parque Cachoeira. Isso mesmo! A competição que abre o calendário da patinação de velocidade acontecerá em Araucária.

O campeonato reunirá atletas nas categorias Infantil, Adulto, Master e Estreantes e contará pontos para o ranking nacional. Esta será apenas a primeira de muitas competições que serão realizadas pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação – CBHP, no decorrer de 2024. A próxima será a 1ª etapa do Brasil Roller Series – 21k de Santa Catarina, no dia 28 de abril, em Florianópolis.

Na primeira quinzena de maio acontece a 3ª edição dos Jogos Sulamericanos de Esportes sobre Rodas, com local a definir. Entre 13 e 18 de julho será a vez da 1ª Clínica Nacional, em Brasília, no Distrito Federal, e também em julho, entre os dias 19 a 21, acontece o Campeonato Brasileiro – etapa Pista.

Em agosto tem a 2ª etapa do Roller Series, com local a definir; na primeira quinzena de setembro acontece o IV World Skate Games (Campeonatos Mundiais de Nações, Junior e Sênior), na Itália; em outubro vem aí a 3ª etapa da Brasil Rollers Series, com local a confirmar. Para novembro estão previstos o Troféu Brasil – Open Internacional, em Minas Gerais; Campeonato Paranamericano, com data e local a confirmar; e Maratona Brasil Roller Series, também com local a definir. E em dezembro está previsto o Mundial Master (Maratona), com data e local a definir.

A equipe Storm conta com o apoio dos seguintes parceiros: Sierra Supermercados, Rolling Sport e Promova Ilimitada. “Você empresario que quer ajudar essa equipe incrível e ver sua marca rodar o mundo, poderá entrar em contato pelos fones (41) 99167-4475 ou (41) 99604-5834”, convida Rogério, responsável pela equipe.

Edição n.º 1399