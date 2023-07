Terapeuta explica os benefícios da técnica de Biomagnetismo Medicinal

Você já ouviu falar em Biomagnetismo Medicinal? É uma forma de terapia complementar que utiliza de imãs terapêuticos para combater e prevenir sinais e sintomas de doenças físicas e emocionais. Essa ainda é uma prática nova e pouco conhecida pela população, mas se você ficou interessado, pode ficar tranquilo: ela já está disponível em Araucária.

Cris Campós é a responsável por trazer o Biomagnetismo Medicinal e o Desbloqueio Emocional Magnético para a cidade, ela é formada em Administração, atua na área, descobriu as terapias magnéticas como paciente e acabou se apaixonando. “Sou administradora, com 3 pós graduações em gestão e nunca tinha passado pela minha cabeça mudar de carreira, porém enquanto buscava a minha ‘cura’ encontrei inúmeras terapias e nenhuma delas me impactou tanto quanto as terapias magnéticas. Sofri por 30 anos de crises de ansiedade, depressão e síndrome do pânico e finalmente encontrei alívio com as técnicas. E pelos resultados, mudanças e benefícios que trouxeram para a minha vida, resolvi levar isso para outras pessoas”, relatou a terapeuta.

Cris hoje é sócia fundadora da Associação Brasileira dos Biomagnetistas (ABRABIO), tem formação técnica em Biomagnetismo Medicinal e Desbloqueio Emocional Magnético pelo Instituto Par Magnético desde 2019, e em 2020 se especializou em Biomagnetismo e Bioenergética Aplicados à Saúde pela UNIFATEC. Desde então tem se dedicado cada vez mais à área da saúde, estando na sua segunda graduação em Biomedicina pela UNIFACEAR.

Cris ainda está em transição de carreira e no momento concilia seu emprego formal com os atendimentos de terapia, mas o que ela quer mesmo é trabalhar apenas com o Biomagnetismo. “Meu objetivo é me dedicar como terapeuta, já que a terapia trouxe uma grande melhora na minha vida. Quero que as pessoas conheçam meu trabalho e possam desfrutar dos benefícios dessa técnica”, completou.

A terapeuta ressalta que o tratamento com imãs não substitui tratamentos convencionais, é um complemento importante que auxilia na melhora da saúde emocional e física. “As pessoas devem procurar seu médico de confiança e realizar exames periódicos antes de iniciar qualquer outro tipo de tratamento”, indica.

Como funciona

Mas, você deve estar se perguntando, como tudo isso funciona? O Biomagnetismo Medicinal se baseia no princípio de que o corpo humano é influenciado por campos magnéticos. Através da colocação estratégica de pares de ímãs em pontos específicos do corpo, encontrada através de um rastreio, é possível equilibrar o pH da região afetada por disfunções bioelétricas e estimular o sistema imunológico a eliminar microrganismos patogênicos, ajudando a restaurar a saúde. A terapia não atua apenas como tratamento de sinais e sintomas, mas também na prevenção, pois ajuda o organismo a desintoxicar e a estimular o funcionamento das glândulas, bem como na melhor absorção dos medicamentos.

“O tratamento é pensado individualmente para o atendido, pois cada organismo é único. Buscamos por disfunções no organismo que podem ser geradas por inúmeros fatores, e onde encontramos essas disfunções colocamos ímãs para restabelecer o equilíbrio”, explica Cris.

Além do Biomagnetismo Medicinal, Cris Campós atende com a técnica de Desbloqueio Emocional Magnético, terapia que também utiliza ímãs para fazer o tratamento de problemas emocionais como ansiedade e depressão. Esta técnica busca especificamente emoções negativas aprisionadas no subconsciente que podem estar causando danos para a saúde emocional. “São duas técnicas maravilhosas que se complementam. Quando o paciente chega, verificamos quais protocolos iremos utilizar para seu tratamento sendo, portanto, um atendimento bem personalizado, indo diretamente na sua queixa”, destacou a terapeuta.

Caminhando para o quinto ano de atuação, ao longo de mais de 500 atendimentos, Cris constatou a eficiência da técnica e a melhora substancial das pessoas. “Os feedbacks tem sido positivos e a satisfação que isso me proporcionou foi enorme, algo que nunca tinha experimentado antes. Então, decidi tornar as terapias magnéticas na minha nova profissão”, relatou ela.

Serviço

Para conhecer mais sobre os benefícios do Biomagnetismo Medicinal e do Desbloqueio Emocional Magnético, acesse o perfil da Cris Campós nas redes sociais, @criscamposbio no Instagram e @biomagnetismocris no Facebook. Mais informações ou agendamentos pelo fone/WhatsApp (41) 98800-6777.

