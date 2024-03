Terceira rodada da Copa Tião Calado registou público expressivo

A 3ª Copa Tião Calado realizou sua terceira rodada no domingo (10/03), com quatro excelentes jogos. Foram muitos gols registrados em todas as partidas, para alegria dos torcedores que compareceram ao Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

O projeto De Olho no Futuro ganhou do Parceiros por 3X1, o Instituto Evereste venceu o Grêmio por 2X0, Projeto Vencer e Panterões empataram em 3X3 e o América venceu o Tupy por 6X4. Os times do Seleto, Santa Clara e Araucity folgaram na rodada.

“Tivemos jogos bastante disputados, com muitos jogos e um público excelente. No próximo domingo teremos a quarta rodada e seguimos na expectativa de bons confrontos. Também aproveitamos para convidar os torcedores para que venham prestigiar seus times”, diz o organizador Jamil de Jesus. Acompanhe os jogos da próxima rodada.