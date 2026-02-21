Após uma pequena paradinha para curtir o feriado de Carnaval, a Copa Tião Calado retorna no próximo domingo (22), com os jogos da terceira rodada. O Estádio Sebastião Calado receberá três duelos imperdíveis, que podem dar novos rumos à classificação.

Até este momento da competição, o Projeto Vencer é o líder na tabela com 6 pontos, depois vem o América com a mesma pontuação, em terceiro lugar está o Grêmio com 3 pontos (e 1 jogo apenas), Malucos é o quarto colocado com 3 pontos, Beira Rio e Tropical, com dois jogos cada, e a Vila do Sossego, com apenas 1 jogo, ainda não pontuaram.

3ª rodada – domingo (22)

Local – Estádio Sebastião Calado

11h – Projeto Vencer X Grêmio

13h30 – Tropical X América

15h30 – Malucos X Vila do Sossego Folga – Beira Rio